A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile çeyrek finalde karşılaşacak

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çin oldu.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
Olimpiyat Oyunları'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, 6 Ağustos Salı günü A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati sonra belli olacak. - İSTANBUL
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