A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 geçti

18.06.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL'de Fransa'yı yenerek mutlu bir zafer elde etti.

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli ile oyunculardan Gizem Örge, maçı kazandıkları için mutluluklarını dile getirdi.

Santarelli ve Gizem, Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Skora rağmen zor bir maç geçirdiklerini aktaran Santarelli, "3-0 kazanmak o kadar kolay değildi. Fransa iyi takım. Bugün televizyondan diğer zorlu maçları da izledim, bazı takımların çok zorlandığını gördüm. Bu da demek oluyor ki kimseye karşı oynamak kolay değil. Kesinlikle en iyi formumuzda değiliz, daha çok gelişmeliyiz. En iyi performansımızı yakalamak için çok çalışabileceğimizi biliyoruz. Bugün iyi iş çıkardık, çok iyi değil ama 3-0 her zaman 3-0'dır, bundan dolayı mutlu olabiliriz." ifadelerini kullandı.

İkinci haftanın üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacaklarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Almanya başka bir takım ve çok zor olacak. Her anlamda kaliteleri var; hızlı toplar için smaçörlere sahipler. Onlara karşı oynamak kolay değil, birçok takımı zor durumda bıraktıklarını biliyoruz. Umarım her gün bir adım daha iyiye gideriz. Yarın antrenmanımız var, yarın iyi çalışmamız önemli çünkü sonraki maç benim için en önemlisi." dedi.

Ankara seyircisinin desteğine dikkati çeken Santarelli, "Seyirciler benim için bağımlılık gibi. Bu tür bir taraftar kitlesinden ve destekten ayrı kalamam. Burada olmak çok güzel." diyerek sözlerini tamamladı.

Gizem Örge ise takımın verdiği mücadeleden dolayı mutluluğunu belirterek "Fransa çok güçlü bir rakip. Gerçekten oyunu hiç bırakmadılar. O yüzden seyir zevki çok yüksek voleybol oldu. Biz günbegün voleybolumuzun üzerine koyuyoruz. Uzun süredir maç yapmamamıza rağmen bence çok iyi mücadele ve karakter koyduk diyebilirim. Net skor da bunu getirdi. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah Ankara'yı 4'te 4 yaparak kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu

22:44
Kırkpınar’ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu Paraya para demeyecek
Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek
21:29
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
20:51
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
20:41
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 22:53:22. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı 3-0 geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.