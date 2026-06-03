Salon: Nilson Nelson
Hakemler: Nathan Mahaven (ABD), Ricardo Borroto (Küba)
Dominik Cumhuriyeti: Pena, Gonzalez, Tapia, Heredia, Jineiry Martinez, Marte (Castillo, Larysmer Martinez, Rodriguez, Matos, de la Rosa, Alonzo)
Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Saliha Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Beren Yeşilırmak, Karmen Aksoy, Aylin Uysalcan, Ezel Balık)
Setler: 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15
Süre: 118 dakika
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.
Milliler, Brezilya etabındaki 2. maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı Galip - Son Dakika
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