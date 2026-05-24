A Milli Kadın Voleybol Takımı Heyecanlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Voleybol Takımı Heyecanlı

24.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Takım oyuncuları Saliha ve Dilay, genç kadro ile Milletler Ligi'nde madalya hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Saliha Şahin ve Dilay Özdemir, genç bir jenerasyonla Milletler Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3-7 Haziran'daki ilk etabını Brezilya'da, 17-21 Haziran'daki 2. etabını Ankara'da, 8-12 Temmuz'daki 3. etabını ise Japonya'da oynayacak. Milli takım, üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması halinde ise 22-26 Temmuz'da Çin'in Makao kentindeki final etabında mücadele edecek.

Saliha Şahin ve Dilay Özdemir, Milletler Ligi müsabakaları öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zerenspor forması giyen Saliha Şahin, Sultanlar Ligi'nde sezonun güzel geçtiğini belirterek, "Sezondan sonra milli takım hazırlıklarımıza başladık. Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Milletler Ligi'nde ilk ayağın ardından 4'te 4 ile buraya dönme dileğimiz var. Hedefimiz her zaman madalya. Bu yıl için çok heyecanlıyız. Madalya ve kupa almayı özledik. Sizlerin de özlediğini biliyoruz. Umarım kupayı evimize getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Saliha, bu sene takım arkadaşlarının genç ama yetenekli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarım gerçekten çok küçük geliyorlar. Tabii ki ben de bir zamanlar böyleydim. 2009 deyince 10 yaşındaymış gibi hissettiriyor ama çok yetenekliler. Çok iyi yerlere gelecekler ve iyi çalışıyorlar. Antrenörlerin dediklerini de alıyorlar. Zaten bir sporcu için en önemli olan şeylerden biri dinlemek ve bunu uygulayabilmek. Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Daniele Santarelli ile çalışmak da her zaman olduğu gibi keyifli. Yaz her zaman zordur. Şu anda her şey iyi gidiyor. Umarım iyi gitmeye devam eder."

Özdemir: "Çok enerjik ve pozitif bir takım olduğumuzu söyleyebilirim"

Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan Dilay Özdemir, milli takımda yer almanın her sporcunun hayali olduğunu dile getirdi.

Hazırlıklarına iyi bir şekilde devam ettiklerini anlatan genç pasör, "Öncelikle çok mutluyum. Burada olmak her sporcunun hayali. Çok iyi hazırlanıyoruz. Yaş aralığı geniş bir kadromuz var. O yüzden çok enerjik ve pozitif bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım güzel başarılara imza atabiliriz. Her milli takım sezonu bana bir şeyler kattığı için umarım bu sene de hem arkadaşlarımdan hem de teknik ekipten yeni şeyler öğrenebilirim. Eskiden altyapıda oynadığım takım arkadaşlarımla beraber A Milli Takım'da oynamak beni çok mutlu hissettiriyor." diye konuştu.

Dilay, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde final oynamanın kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu aktararak, "Benim ilk Dörtlü Final'imdi. Takımla beraber çok güzel bir oyun sergiledik. Herkesin de dediği gibi gümüş ve altın madalya iki Türk takımına gitti. O yüzden çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Heyecanlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:25:59. #.0.4#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Heyecanlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.