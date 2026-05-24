A Milli Kadın Voleybol Takımı Heyecanlı

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Saliha Şahin ve Dilay Özdemir, genç bir jenerasyonla Milletler Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3-7 Haziran'daki ilk etabını Brezilya'da, 17-21 Haziran'daki 2. etabını Ankara'da, 8-12 Temmuz'daki 3. etabını ise Japonya'da oynayacak. Milli takım, üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması halinde ise 22-26 Temmuz'da Çin'in Makao kentindeki final etabında mücadele edecek.

Saliha Şahin ve Dilay Özdemir, Milletler Ligi müsabakaları öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zerenspor forması giyen Saliha Şahin, Sultanlar Ligi'nde sezonun güzel geçtiğini belirterek, "Sezondan sonra milli takım hazırlıklarımıza başladık. Hazırlıklar gayet iyi gidiyor. Güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Milletler Ligi'nde ilk ayağın ardından 4'te 4 ile buraya dönme dileğimiz var. Hedefimiz her zaman madalya. Bu yıl için çok heyecanlıyız. Madalya ve kupa almayı özledik. Sizlerin de özlediğini biliyoruz. Umarım kupayı evimize getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Saliha, bu sene takım arkadaşlarının genç ama yetenekli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarım gerçekten çok küçük geliyorlar. Tabii ki ben de bir zamanlar böyleydim. 2009 deyince 10 yaşındaymış gibi hissettiriyor ama çok yetenekliler. Çok iyi yerlere gelecekler ve iyi çalışıyorlar. Antrenörlerin dediklerini de alıyorlar. Zaten bir sporcu için en önemli olan şeylerden biri dinlemek ve bunu uygulayabilmek. Çok iyi bir jenerasyon geliyor. Daniele Santarelli ile çalışmak da her zaman olduğu gibi keyifli. Yaz her zaman zordur. Şu anda her şey iyi gidiyor. Umarım iyi gitmeye devam eder."

Özdemir: "Çok enerjik ve pozitif bir takım olduğumuzu söyleyebilirim"

Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan Dilay Özdemir, milli takımda yer almanın her sporcunun hayali olduğunu dile getirdi.

Hazırlıklarına iyi bir şekilde devam ettiklerini anlatan genç pasör, "Öncelikle çok mutluyum. Burada olmak her sporcunun hayali. Çok iyi hazırlanıyoruz. Yaş aralığı geniş bir kadromuz var. O yüzden çok enerjik ve pozitif bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım güzel başarılara imza atabiliriz. Her milli takım sezonu bana bir şeyler kattığı için umarım bu sene de hem arkadaşlarımdan hem de teknik ekipten yeni şeyler öğrenebilirim. Eskiden altyapıda oynadığım takım arkadaşlarımla beraber A Milli Takım'da oynamak beni çok mutlu hissettiriyor." diye konuştu.

Dilay, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde final oynamanın kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu aktararak, "Benim ilk Dörtlü Final'imdi. Takımla beraber çok güzel bir oyun sergiledik. Herkesin de dediği gibi gümüş ve altın madalya iki Türk takımına gitti. O yüzden çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.