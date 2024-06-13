A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Popülerliği Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Voleybol Kurslarına İlgiyi Artırdı

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Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın popülerliğinin artması Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol kurslarına olan ilginin de katlanmasına neden oldu.

Son Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarıdan başarıya koşması, Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün voleybol kurslarına olan ilginin katlanmasına neden oldu. İlk derslerin 1 Temmuz'da başlayacağı 9 farklı branştaki yaz spor okulları kayıtlarında, kontenjanı ilk dolan branş voleybol oldu. Açılan ek kontenjanın da dolması üzerine kayıt yaptırmaya gelen velilere, ön kayıt yaptırıp da gelmeyen olursa katılabilecekleri söyleniyor.

İlk resmi maçlarına çıkacaklar

Filenin sultanlarının popülerlik kazandığı yıllarda voleybola başlayan 2013-14 ve 15 doğumlulardan oluşan kulüp takımı, 2024-25 sezonunda ilk resmi maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda mini voleybol kategorisinde oynayacak olan takım, 1 Temmuz'dan itibaren kulübün lisanslı sporcuları olacak. Yaz ve kış spor okullarına gelen kursiyerlerin en yeteneklilerinden oluşturulan takım, Turgut Özal Spor Salonu'ndaki antrenmanlarını sıklaştırdı. - ANTALYA