A Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde lig etabını 5. sırada tamamlayan ve 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Kanada ile karşılaştı.

Kanada karşısında 22-25, 25-21, 25-21, 25-17 setler sonucu 3-1 galip A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda en skorer oyuncu pasör çaprazı Melissa Vargas oldu.

Vargas, çeyrek final karşılaşmasında 23'ü hücum ve 4'ü servis olmak üzere toplamda 27 sayıyla milli takıma önemli katkı sağladı.

Vargası'ı 14 sayıyla (13 hücum ve 1 blok) Hande Baladın takip etti.

6. kez yarı finalde

Türkiye, 2018 itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 6. kez yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi bugün TSİ 14.30'da oynanacak ABD-Çin maçının galibi olacak.

Yarı final karşılaşmaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.