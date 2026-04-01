A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı

01.04.2026 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF ve kulüpler, A Milli Takım'ı 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısından dolayı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Dünün Çocukları, Bugünün Kahramanları... A Milli Takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda, DUYUN SESİMİZİ, İŞTE BU #BizimÇocuklar'ın AYAK SESLERİ." ifadesine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün paylaşımında ise "Dünya Kupası'ndayız" denildi.

Fenerbahçe Kulübünden yayımlanan mesajda ise "Biricik memleketimiz, bizim çocuklarımız… Ay-yıldızımızla Dünya Kupası'ndayız! Bu gurur hepimizin. Bir başkadır bizim memleketimiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü de "2026 FIFA Dünya Kupası'ndayız! Tebrikler Bizim Çocuklar, sizinle gurur duyuyoruz!" paylaşımını yaptı.

Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye sizinle gurur duyuyor! 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'mızı gönülden kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Göztepe, ikas Eyüpspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ve diğer kulüpler de A Milli Futbol Takımı için paylaşımlarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu da A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı paylaşımla Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

TBF'den yapılan paylaşımda "2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik ederiz." denildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 01:06:45. #.0.5#
SON DAKİKA: A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.