A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 5. maçında deplasmanda Bosna Hersek'i 82-75 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.
Salon: Zenica
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Bosna Hersek: Adin Vrabac, Aleksandar Lazic 4, Darko Talic 3, Edin Atic 9, Luka Garza 27, Alen Pjanic, Amar Alibegovic 3, Kenan Kamenjas 8, Stefan Simanic 2, Amar Gegic 19
Başantrenör: Dario Gjergja
Türkiye: Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz 8, Erkan Yılmaz 2, Adem Bona 6, Yiğitcan Saybir, Şehmus Hazer 16, Alperen Şengün 14, Tarık Biberovic 10, Ömer Yurtseven 4
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 18-17
Devre: 39-34
3. Periyot: 57-59 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Takım 5'te 5 Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?