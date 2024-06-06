A Milli Takım, Polonya'da Temel Yaşam Desteği Eğitimi Aldı

Spor

UEFA Avrupa Resüsitasyon Konseyi ile yapılan iş birliği kapsamında, Polonya'da EURO 2024 kampında bulunan A Milli Takım "Temel Yaşam Desteği" eğitimi aldı.

A Milli Takım'ın Opalenica kasabasında kamp yaptığı otelde gelen Polonya Resüsitasyon Konseyi'ne mensup uzmanlar, A Milli Takım oyuncuları, teknik heyet ve personellere kalp masajı ve suni teneffüs gibi konularda pratik eğitim verdi. - İSTANBUL