A Milli Takım, Polonya'da Temel Yaşam Desteği Eğitimi Aldı

UEFA Avrupa Resüsitasyon Konseyi ile yapılan iş birliği kapsamında, Polonya'da EURO 2024 kampında bulunan A Milli Takım "Temel Yaşam Desteği" eğitimi aldı.
A Milli Takım'ın Opalenica kasabasında kamp yaptığı otelde gelen Polonya Resüsitasyon Konseyi'ne mensup uzmanlar, A Milli Takım oyuncuları, teknik heyet ve personellere kalp masajı ve suni teneffüs gibi konularda pratik eğitim verdi. - İSTANBUL
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