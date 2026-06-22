A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri için Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri için Hazırlanıyor

22.06.2026 22:05
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası elemeleri için antrenmanlara başladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bosna Hersek ve 6 Temmuz Pazartesi günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirdi.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı takip etti.

Yarın Antalya'ya gidecek A Milli Takım, çalışmalarına burada devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri için Hazırlanıyor - Son Dakika

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