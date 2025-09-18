A Milli Takım Dünya Sıralamasında 27. Sırada - Son Dakika
Spor

A Milli Takım Dünya Sıralamasında 27. Sırada

A Milli Takım Dünya Sıralamasında 27. Sırada
18.09.2025 12:17
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın Eylül ayı dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasında bin 555 puanla 27. sıradaki yerini korudu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine devam eden A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında bin 555 puanla 27. sırada yer aldı.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya, topladığı bin 875 puanla 1. sıraya yükselirken, Gürcistan bin 377 puanla bir basamak düşerek 68. sırada yer aldı. Bin 271 puanlı Bulgaristan ise iki basamak gerileyerek 86. sıraya yerleşti.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Eylül ayı sıralamasının ilk 5 basamağında da çeşitli değişiklikler meydana geldi. Birinci sıraya yükselen İspanya'yı, bir sıra yükselen bin 870 puanlı Fransa izlerken, önceki sıralamanın lideri Arjantin ise iki basamak düşerek 3. sırada yer aldı. Bin 820 puanlı İngiltere'nin 4. sıradaki yeri değişmezken, Portekiz de topladığı bin 779 puanla Brezilya'yı geride bırakarak 5. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Politika, Futbol, Eylül, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Dünya Sıralamasında 27. Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:34
