A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıklarına devam ediyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci tedavisi nedeniyle katılamazken, Cenk Tosun ise tedbir amaçlı olarak çalışmaya katılmadı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışması yapıldı.

14.06.2024 19:41
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

Milli takımın, Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmadı. İrfan, antrenmanı saha kenarından izledi. Cenk Tosun da tedbir amaçlı olarak çalışmaya katılmadı.

Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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