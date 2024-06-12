A Milli Takım, EURO 2024 için ilk antrenmanını taraftara açtı - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, EURO 2024 için ilk antrenmanını taraftara açtı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya gelen A Milli Takım, Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda ilk antrenmanını taraftara açtı. Taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, antrenman coşkulu bir atmosferde geçti. Milli takımda bazı oyuncular tedbir amaçlı antrenmana katılmazken, diğer futbolcular dar alanda çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı. Antrenmanın ardından futbolcular ve teknik ekip, taraftarları selamlamak için saha etrafında tur attı.

12.06.2024 14:47
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için dün akşam Almanya'ya gelen A Milli Takım, ilk antrenmanını bu sabah taraftara açık yaptı.

Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve biletleri tükenen idmana taraftar, yoğun ilgi gösterdi.

August Wenzel Stadyumu'nun yaklaşık 5 bin kişilik kapasitesi dolarken stadyum çevresinde de çok sayıda Türk taraftar yer aldı.

Taraftarın tezahüratlarla ay yıldızlı ekibe destek verdiği coşkulu geçen antrenmanda zaman zaman yağmur da etkili oldu.

Milli takımda Mert Günok ve İfran Can Kahveci tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Çalışmanın ilk bölümünde takımla idman yapan Samet Akaydın ve Ahmetcan Kaplan, antrenmanı ayrı çalışmalarla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan, koşu ve pas çalışmasıyla devam eden millilerin idmanı, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Milli futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından taraftarı selamlamak için saha etrafında tur atarak imza verdi.

Şampiyonada ilk maçını 18 Haziran Salı günü Dortmund'da Gürcistan ile oynayacak ay yıldızlı ekip, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, EURO 2024 için ilk antrenmanını taraftara açtı - Son Dakika

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