Türkiye Futbol Federasyonu'nun çeşitli departmanlarında görev yapan profesyonellerden oluşan bir ekip, A Milli Takım'ın EURO 2024'te Almanya'da merkez kamp yeri olarak kullanacağı Sporthotel Fuchsbahtal'da iki gün süren incelemelerde bulundu ve otel yetkilileriyle toplantılar yaptı.
Milli takımlar, seyahat ve konaklama, stadyum ve güvenlik, pazarlama, kurumsal iletişim, bilgi işlem departmanlarına mensup personelin yanı sıra bir de çim uzmanı yer aldığı ekibin çalışmalarına Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da katıldı. Ayrıca, Hannover Havalimanı'nda Alman polisi, Türk Hava Yolları ve havaalanı yetkilileriyle birlikte A Milli Takım kafilesinin yolculuğuna ilişkin bir toplandı düzenlendi. Havalimanı ve otelde yapılan toplantılara T.C. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve beraberindeki heyet ile Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak da yer aldı.
Sporthotel Fuchsbahtal'ın sahibi ve işleticisi konumunda bulunan Aşağı Saksonya Eyalet Futbol Federasyonu'nun (NFV) başkanlığını yürüten Ralph-Uwe Schaffert, dünyanın önde gelen çok sayıda kulübünün ve Türk takımının geçmişte bu tesisi tercih ettiğini belirterek, Türkiye Milli Takımı'nı burada ağırlamaktan büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Departmanı Direktörü Buğra İmamoğulları, Schaffert'e konukseverliği için teşekkür ederek kendisine milli takım forması hediye etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Türkiye Milli Takımı, EURO 2024 için Almanya'daki Sporthotel Fuchsbahtal'ı inceledi - Son Dakika
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.
Erzincan'da yaşanan altın madeni faciasının ardından Elazığ'da da bir maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtilirken, AFAD ve UMKE gibi ekipler olay yerine sevk edildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, 1 işçinin kurtarıldığını ve diğer 3 işçi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. AFAD ise gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.
Ekonomi Profesörü Seyfettin Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Haberler.com Youtube kanalında yaptığı faiz tahminleri gerçekleşti. Erdoğan, TCMB'nin artık faiz artırımına gitmeyeceğini ve bu durumun piyasaları zorlayacağını öngörmüştü. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da bu görüşe katıldığı ve faiz artırımına gitmediği görüldü.
Derya Uluğ'un son konserinde Şinanay şarkısını söylediği esnada Fenerbahçeli taraftara Galatasaray için küfrettirdiği konuşulunca cevap gecikmedi. Görüntülerinin tepki çekmesinin ardından videonun uzun halini yayınlayan Uluğ "Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki" diyerek küfrettirdiği söylentisini yalanladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gramlık pidenin İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere geçen yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor. Emeklinin bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi yeni haftada Genel Kurul'da ele alınacak. Yargılama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler de getirecek teklife göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak.
LaLiga lideri Real Madrid'in Sevilla'yı ağırladığı maçta Arda Güler büyük bir şanssızlık yaşadı. Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almak üzereyken Real Madrid gol atınca deneyimli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili kararından vazgeçti. Maç sonu konuyla ilgili bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok" dedi.
Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Star Trek ve Captain Marvel yıldızı Kenneth Mitchell, 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon başvuruları 29 Şubat'ta sona erecek. Emekliler, 10 bin ila 15 bin TL arasında alınabilecek promosyon ödemeleri için süreci yakından takip ediyor. Başvurular bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?