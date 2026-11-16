A Milli Takım Fransa'ya 2-1 yenildi, Emirhan Topçu A Ligi'nden düşmemeyi umuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

A Milli Takım Fransa'ya 2-1 yenildi, Emirhan Topçu A Ligi'nden düşmemeyi umuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım Fransa\'ya 2-1 yenildi, Emirhan Topçu A Ligi\'nden düşmemeyi umuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup'u sıfır puanla tamamladı. Savunma oyuncusu Emirhan Topçu, iyi mücadele ettiklerini belirterek A Ligi'nden düşmemeyi umduklarını ve yeni hocanın takıma iyi geleceğini söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Emirhan Topçu, yenilgiye rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emirhan, "Deplasmanda oynadık. Deplasmana ve önceki maçlarımıza göre pozisyonlar bulduk. Gol de attık, ofsayt oldu. 2-1 kaybettik ama güzel mücadele ettik. Mücadeleden dolayı arkadaşlarımı tebrik ederim. Sıfır puanla tamamladık. Artık martta tekrar toplanacağız." ifadelerini kullandı.

"A Ligi'nden inşallah düşmeyiz. Biz de böyle olmasını istemezdik. Puan toplayamadık." sözlerini kullanan Emirhan, şöyle konuştu:

"Yeni hocamız geldi. Geleli kısa süre oldu. Bugün farklı bir taktikle oynadık. Hocamızın gelmesiyle bir şeyler kattığını düşünüyorum. Önümüzdeki kamplarda daha iyi olacağız. Hoca geldiğinde arkadaşlıktan bahsetmişti, Riva'ya böyle girmişti. Taktik anlamda çok fazla çalışma yapamadık. Çok kısa süremiz vardı. Yaptığımız da bu kadar oldu. Sergen hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Birebir ve takım konuşmaları iyi. Bize iyi gelecektir, önümüzdeki kamplarda göreceğiz."

Emirhan performansıyla ilgili bir soruya ise "Ben elimden geleni yaptım. Karşılaşmanın zoru kolayı değil, elinden geleni yapmak önemli. Neler yaptığımı izleyenler söylesin." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıEmirhan TopçuMilli TakımFransaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • ALPEREN ALPEREN:
    KAYBETMÎŞÎZ EDEBİYAT YAPIYORUZ.ÖYKEYDİ BÖYLYDİ... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Maçta tekme tokat kavga çıktı Tam 5 futbolcuya kırmızı kart Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır’a hayran kaldı Çevresi tereddüt etmişti: Besnik Hasi Diyarbakır'a hayran kaldı
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
01:13
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz
Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
00:39
Berke Özer’den Fransa’ya karşı tarihi performans
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans
00:38
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya 2 golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti
00:30
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 03:05:28. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım Fransa'ya 2-1 yenildi, Emirhan Topçu A Ligi'nden düşmemeyi umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android