A Milli Takım Galler ile Beraberlikte - Son Dakika
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A Milli Takım Galler ile Beraberlikte

A Milli Takım Galler ile Beraberlikte

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kalıyor. İlk yarı sona erdi.

16.11.2024 21:14
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada Yunus'un sağ kanattan içeri doğru pasında topla buluşan Arda'nın ceza sahasının hemen dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Kerem'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

33. dakikada Kerem'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yunus'un vuruşunda kaleci Darlow topu uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topu alan James topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Wilson'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Alejandro Muniz Ruiz

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Körkçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Emirhan Topçu, İsmail Yüksek, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galler: Darlow, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Sheehan, James, Johnson, Wilson, Thomas, Harris

Yedekler: Ward, King, Mepham, Norrington-Davies, Allen, Koumas, Brooks, Colwill, Cullen, Cabango, James, Dasilva

Teknik Direktör: Craig Bellamy

Sarı kart: Johnson (Galler) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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