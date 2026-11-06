A Milli Takım'ın Belçika maçı biletleri bin-3 bin lira aralığında satışa çıktı

A Milli Takım'ın Belçika maçı biletleri bin-3 bin lira aralığında satışa çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de yapacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçının genel bilet satışı başladı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri Passo üzerinden bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.
Kaynak: AA
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