A Milli Takım Miami'de İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım Miami'de İlk Antrenmanını Yaptı

04.06.2026 04:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası hazırlıkları için Miami'de toplanan A Milli Futbol Takımı antrenmana başladı.

DÜNYA Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine gelen A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florida Blue Training Center'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

KENAN YILDIZ SALONDA, FERDİ KADIOĞLU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

A Milli Takım'da Kenan Yıldız takım otelinde fitness salonunda çalışma yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu daha sonra çalışmalarına bireysel olarak devam etti. Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı çalışma yaptı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Antrenman, Futbol, Miami, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Miami'de İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

00:23
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
23:32
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
23:25
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
23:06
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 04:31:31. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım Miami'de İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.