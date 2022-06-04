A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk hafta maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti ve grup maçlarına lider başladı.

Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını da 1-0 önde kapattığı mücadeleden farklı galip ayrılmayı başardı.

Milli takım gruptaki ilk maçında galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Grubun diğer maçında ise Lüksemburg deplasmanda Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Lüksemburg'u konuk edecek.

Halil Dervişoğlu 10. maçında 5 gole ulaştı

Faroe Adaları karşısında milli takımın 2. golünü atan Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı forma ile 5. golünü attı.

A Milli Takım formasını 10. kez giyen Halil, 0,5'lik gol ortalaması yakaladı.

Serdar Dursun'dan 5 maçta 4 gol

A Milli Takımın, Faroe Adaları karşısındaki 3. golünü atan Serdar Dursun, ay-yıldızlı forma ile 4. golüne ulaştı.

Serdar, milli takım ile çıktığı 5 maçta 4 gol atmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekibi, Faroe Adaları karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Cengiz Ünder ise ay-yıldızlı forma ile 13. kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takım ile 39. maçına çıkan Cengiz, 13. kez fileleri havalandırdı.

Milli takımın karşılaşmadaki son golünü atan Merih Demiral da 34. maçında 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi

A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Yunus Akgün ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz mücadelenin 80. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine Yunus'u oyuna sürdü.