A Milli Takım Zorlu Deplasmanda Galip - Son Dakika
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A Milli Takım Zorlu Deplasmanda Galip

03.07.2026 00:24
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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, A Milli Takım'ın Bosna Hersek'i 82-75 yenmesini tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 5. maçında Bosna Hersek'i 82-75 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takımın zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldığını belirten Osman Aşkın Bak, "Sporcularımızı, teknik heyeti, federasyon başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. '12 Dev Adam' ortaya koyduğu performansla grup maçlarında 5'te 5 yaptı. Milletimizi gururlandırdıkları için onları tebrik ediyoruz. Çok çekişmeli bir maçta yaptığı değişikliklerle hoca da ustalığını gösterdi. Türk basketbolu ivme kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hem aradı hem de takip ediyor. Türk basketboluyla özel ilgileniyor. Bu çocuklarımız bizleri gururlandırdı ve gururlandırmaya devam edecek. İsviçre karşısında da kazanarak 6'da 6 yapıp devam etmek istiyorlar. Milletimizi gururlandırdıkları için onları alınlarından öpüyoruz. Hayırlı olsun. Bu galibiyeti milletimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da şunları kaydetti:

"Hedefimize giden yolda önemli bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda hem hocamızı hem de arkadaşlarımızı kutluyoruz. Zor olacağının bilincindeydik. Nitekim de öyle oldu, son saniyelere kadar çekişmeli geçti. Önemli olan sporcularımızın sorumluluklarının bilincinde olması ve onu sahaya yansıtmalarıydı. İnşallah Sinan Erdem'de halkımızın önünde iyi bir galibiyet elde ettiğimiz zaman grubu 6'da 6 ile lider tamamlayıp ikinci tur için çok avantajlı olacağız. Türk basketbolu olarak her geçen gün iyi bir ivme kazanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman telefonla arayıp bizi destekliyor. Sayın Bakanımız yoğun programında Bosna Hersek'te bizi yalnız bırakmadı. Halkımız zaten dualarını eksik etmiyor. İnşallah böyle devam ederiz."

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Milli Takım, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Zorlu Deplasmanda Galip - Son Dakika

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