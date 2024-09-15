A Milli Tenis Takımı, Avusturya'ya 3-0 Yenildi

Spor

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde Avusturya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre maçlara, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasındaki Sportaktivpark ev sahipliği yaptı.

Serinin ilk gününde Yankı Erel, klasmanın 170. basamağındaki Jurij Rodionov'a 6-3 ve 6-4'lük skorlarla mağlup oldu.

Cem İlkel, serinin ikinci maçında klasmanın 206. basamağındaki Lukas Neumayer ile karşılaştı. Yoğun yağış nedeniyle geç saatte başlayan karşılaşma 5-5 devam ederken, aydınlatmanın yetersiz olması sebebiyle 14 Eylül Cumartesi'ye ertelendi. Dün tamamlanan müsabaka, Neumayer'in 7-6 ve 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Avusturya 2-0 seride öne geçerken, serinin çiftler maçı yoğun yağış sebebiyle bugün oynanabildi.

Çiftler karşılaşmasında Yankı Erel-Altuğ Çelikbilek ikilisinin, Alexander Erler-Lucas Miedler çiftine 6-3 ve 6-4'lük skorlarla kaybetmesiyle Avusturya seride 3-0 öne geçti ve seriyi kazanan takım oldu.

A Milli Erkek Takımı, gelecek yıl şubat ayında Davis Kupası Dünya Grubu 1 Play-Off'ta mücadele edecek.