A Milli Voleybol Takımı Libya\'yı Yendi

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi. Dünya şampiyonasında 2'de 2 yapan milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.30'da Kanada ile karşılaşacak.
Salon: Smart Araneta Coliseum
Hakemler: Borroto Iglesias Ricardo (CUB), Simonovic Vladimir (SUI)
Türkiye: Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Ahmet, Cafer, Muhammed)
Libya: Garwash, Alghoul, Amhimmid, Ikhbayri, Alwaddani, Elmaarug (L) (Abdelmalek, Ajili, Zaka, Jenifa, Alhosh)
Setler: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16
Süre: 103 dakika - İSTANBUL
