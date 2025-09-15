A Milli Voleybol Takımı Libya\'yı Yendi

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi. Dünya şampiyonasında 2'de 2 yapan milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Salon: Smart Araneta Coliseum

Hakemler: Borroto Iglesias Ricardo (CUB), Simonovic Vladimir (SUI)

Türkiye: Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Ahmet, Cafer, Muhammed)

Libya: Garwash, Alghoul, Amhimmid, Ikhbayri, Alwaddani, Elmaarug (L) (Abdelmalek, Ajili, Zaka, Jenifa, Alhosh)

Setler: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16

Süre: 103 dakika - İSTANBUL