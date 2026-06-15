A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.
Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı.
İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı.
A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.
Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.
VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|P
|1
Brezilya
|4
|4
|0
|11
|2
Japonya
|4
|4
|0
|11
|3
ABD
|4
|3
|1
|9
|4
İtalya
|4
|3
|1
|9
|5
Sırbistan
|4
|3
|1
|9
|6
Slovenya
|4
|3
|1
|6
|7
Polonya
|4
|2
|2
|7
|8
Ukrayna
|4
|2
|2
|7
|9
Bulgaristan
|4
|2
|2
|6
|10
Belçika
|4
|2
|2
|5
|11
TÜRKİYE
|4
|2
|2
|5
|12
Almanya
|4
|2
|2
|5
|13
Kanada
|4
|1
|3
|6
|14
Çin
|4
|1
|3
|4
|15
İran
|4
|1
|3
|4
|16
Fransa
|4
|1
|3
|2
|17
Arjantin
|4
|0
|4
|1
|18
Küba
|4
|0
|4
|1
Son Dakika › Spor › A Milli Voleybol Takımı VNL'de 11. Sırada - Son Dakika
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