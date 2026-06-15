A Milli Voleybol Takımı VNL'de 11. Sırada

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı.

İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M P 1 Brezilya 4 4 0 11 2 Japonya 4 4 0 11 3 ABD 4 3 1 9 4 İtalya 4 3 1 9 5 Sırbistan 4 3 1 9 6 Slovenya 4 3 1 6 7 Polonya 4 2 2 7 8 Ukrayna 4 2 2 7 9 Bulgaristan 4 2 2 6 10 Belçika 4 2 2 5 11 TÜRKİYE 4 2 2 5 12 Almanya 4 2 2 5 13 Kanada 4 1 3 6 14 Çin 4 1 3 4 15 İran 4 1 3 4 16 Fransa 4 1 3 2 17 Arjantin 4 0 4 1 18 Küba 4 0 4 1

Kaynak: AA