A Milli Voleybol Takımı VNL'de 11. Sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Voleybol Takımı VNL'de 11. Sırada

15.06.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL'nin ilk etabını 2 galibiyetle 11. sırada tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı.

İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGMP
1

Brezilya

44011
2

Japonya

44011
3

ABD

4319
4

İtalya

4319
5

Sırbistan

4319
6

Slovenya

4316
7

Polonya

4227
8

Ukrayna

4227
9

Bulgaristan

4226
10

Belçika

4225
11

TÜRKİYE

4225
12

Almanya

4225
13

Kanada

4136
14

Çin

4134
15

İran

4134
16

Fransa

4132
17

Arjantin

4041
18

Küba

4041

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Voleybol Takımı VNL'de 11. Sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:19:18. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Voleybol Takımı VNL'de 11. Sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.