ABD'de gerçekleştirilen ağır sıklet boks maçında Polonyalı Adam Kownacki'yi mağlup eden milli boksör Ali Eren Demirezen, yurda döndü.

Ali Eren, İstanbul Havalimanı'nda ailesi, yakınları ve kulübü EC Boxing yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Öte yandan Ali Eren Demirezen, bu galibiyet sonrası Dünya Boks Organizasyonu (WBO) sıralamasında 10. basamakta yer aldı. Tecrübeli boksör, WBO kemeri sahibi Oleksandr Usyk'in mecburi rakibiyle karşılaştıktan sonra kendisini seçmesi halinde unvan maçına çıkabilecek sıralamaya kadar yükseldi.

Milli sporcu, boks dünyasının verilerini tutan "BoxRec" internet sitesindeki dünya sıralamasında ise bin 323 boksör arasında 21'incilikten 15'inci basamağa çıktı.

Efe Ajagba yenilgisinden sonra çıkış yakalayan Ali Eren, sırasıyla Andre Mazanik, Kamil Sokolowski, Nikola Milacic, Gerald Washington, Kevin Johnson ve Adam Kownacki'yi yenerek üst üste 6 galibiyet elde etti.

Profesyonel kariyeri boyunca 86 raunt maç yapan Ali Eren Demirezen, 12'si nakavtla olmak üzere 17 galibiyet ve tek yenilgi yaşadı.

Bu arada Ali Eren Demirezen-Kownacki mücadelesi, en çok yumruk atılan ikinci ağır sıklet maçı olarak tarihe geçti. İki boksörün bin 766 yumruk girişimi, tarihteki en yüksek ikinci sayı olarak açıklandı. Ali Eren ve Kownacki'nin isabetli yumruk sayısının ise 239'a 186 Ali Eren lehine olduğu belirtildi.