ABD, Macaristan'ı 108-56 yenip Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde ABD, Macaristan'ı 108-56 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Macaristan turnuvaya veda ederken ABD, 2 Eylül Cumartesi günü Avustralya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.
Salon: Berlin
Hakemler: Mihkel Manniste (Estonya), Waseem Husainy (Kanada), Alan dos Santos (Brezilya)
ABD: Copper 10, Gray 6, Young 10, Collier 19, Stewart 8, Bueckers 7, Howard 15, Clark 10, Boston 8, Reese 9, Citron 2, Irıafen 4
Macaristan: Studer 3, Aho 8, Lelik 12, Juhasz 2, Takacs-Kiss 2, Kanyasi 5, Josepovits 9, Torok 11, Turner, Dul 2, Barnai, Ratkai 2
1. Periyot: 36-12
Devre: 59-30
3. Periyot: 93-47
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında ABD, Macaristan'ı 108-56 mağlup etti.
Bu sonuçla ABD, yarı finale yükseldi. Macaristan ise turnuvaya veda etti.
Son 4 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD, Avustralya- İspanya maçının galibiyle 2 Eylül Cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.
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