Abdulhadi Turus, Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı - Son Dakika
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Spor

Abdulhadi Turus, Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı

Abdulhadi Turus, Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı

YTB Başkan Yardımcısı Turus, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu başkanlığına seçildi.

09.02.2025 10:47
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu başkanlığa seçildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus'un tek aday olarak seçime girdiği kongrede 107 delege oy kullandı. 92 geçerli delege oyunu alan Turus, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Genel kurulda, 15 oy da geçersiz sayıldı.

Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Abdulhadi Turus, "Alanında yetkin ve uzman arkadaşlarla çalışacağız. Yeni dönemde yeni katılan oyun dallarıyla geleneksel kızak, mangala, eğir oyunu, on iki taş, halat çekme, mas güreşiyle geleneklerimizi geleceğe taşımak ve çocuklarımızın güvenli bir şekilde yetişmeleri için çalışacağız. Popüler kültüre karşı bizim asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Her bir dalımız için bir kurul oluşturacağız, her birinin bir kurulu olacak içerisinde nitelikli akademisyenlerin de olduğu, bu oyunlarla ilgili tecrübeli arkadaşları bu kurullara yerleştireceğiz. Kurullar, oyunlarımızın altyapılarını oluşturacak, oyunlarımızla ilgili gelecek tasavvurları oluşturacak, biz de onları icra edeceğiz. İnşallah yeni kulüpler oluşturacağız ve antrenör eğitimlerine de başlayacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdulhadi Turus, Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı - Son Dakika

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