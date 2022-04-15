Abdullah Avcı, Ozan Kabak için harekete geçti - Son Dakika

Şampiyonluk için artık dakikaları saymaya başlayan Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Beşiktaş'ta kiralık oynayan Can Bozdoğan için Schalke'nin kapısını çalan bordo-mavililer Alman ekibinden sürpriz bir teklif aldı.

OZAN KABAK'I ÖNERDİLER

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ta kiralık oynayan orta saha Can Bozdoğan için Schalke'nin kapısını çaldı. Bu görüşmede sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, İngiliz kulübü Norwich'e kiraladığı Ozan Kabak'ı Trabzonspor'a önerdi.

ABDULLAH AVCI BİZZAT ARADI

Bu gelişme üzerine Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'a da 22 yaşındaki stoperle görüşme yetkisi verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, hemen Ozan ile temasa geçerek Trabzon'a gelmesini istedi.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREYE SOKULACAK

Bild gazetesi, Schalke'nin 2024'e kadar sözleşmesi olan genç savunmacıyı 8-9 milyon euro'ya satmak istediğini okuyucularına duyurdu ancak Fırtına kiralamayı planlıyor. Yönetim kısa sürede bu işi çözmeyi hedefliyor.