Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden Abdullah Öztürk ve Ebru Acer, tekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde tekler kategorisinde final müsabakaları yapıldı.

Sınıf 4-5 tek erkekler finalinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Tayvanlı Cheng Ming Chih'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında altın madalyası bulunan Abdullah, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcu, bu sonuçla 3 büyük organizasyonda da altın madalya alarak "seriyi" tamamladı.

Ebru Acer, teklerde ilk kez dünya şampiyonu

Özel sporculardan Ebru Acer, sınıf 11 tek kadınlar finalinde Rus Maria Galkina'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcu, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Ebru Acer, şampiyonanın çift kadınlar kategorisinde de Sümeyra Türk ile birlikte altın madalya almıştı.

Türkiye, şampiyonayı 6 madalyayla tamamladı

Milli sporculardan İrem Oluk ve Kübra Korkut tekler kategorisinde bronz madalya elde etmişti.

Çift kadınlarda Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi altın, sınıf 10 karışık çiftlerde Ali Öztürk-İrem Oluk ikilisi bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye, şampiyonayı 3'er altın ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.