Bulgaristan'da düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 65 kilogramda mindere çıkan Abdullah Toprak, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.
Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'yu 10-0 teknik üstünlükle, İtalyan rakibi Alessandro Nini'yi 10-0 teknik üstünlükle, bronz madalya mücadelesinde ise Amal Dzhandubaev'i 14-10 yenen milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Abdullah Toprak Dünya Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?