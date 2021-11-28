Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'le son konuşmasını anlattı

Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların hayatını kaybeden eski başkanı Mustafa Cengiz hakkında açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Albayrak, Cengiz'in hasta yatağında bile Galatasaray'ı sorduğunu söyledi.

"İLK BEYİN AMELİYATINDAN ÇIKAR ÇIKMAZ GALATASARAY'I SORMUŞTU"

Albayrak, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık. Çok mücadele etti. Maalesef başkanımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bütün sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Çok üzgünüm. Galatasaray için ilk beyin ameliyatından çıkar çıkmaz Galatasaray'ı sormuştu. O kadar Galatasaray aşığıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.

"BAŞKANIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR"

Her gün hastanede Mustafa Cengiz'in yanında olduğunu belirten Albayrak, "Son bir kaç gündür bitkisel hayata girdi. Bugün de hayata gözlerini yumdu. Hep Galatasaray'ı soruyordu. Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu. Hatta en son 'Abdurrahim, iyi ki; Galatasaray'ın borçlarını TL'ye çevirmişiz. Galatasaray'ı çok büyük bir yükten kurtarmışız. Ne mutlu bize' dedi. Hakikaten sevgili başkanım ne mutlu bize. Galatasaray'ı hakikaten çok büyük bir külfetten, döviz kurundan kurtardık. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.