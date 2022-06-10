Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor - Son Dakika
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Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor

10.06.2022 15:54
Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC'yi 7-1 mağlup etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3'te Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC'yi 7-1 mağlup etti.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde Alanya Stars Hokey Kulübü, Cebelitarık temsilcisi Europa HC ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Türk temsilcisi 7-1 kazandı.

Türkiye, Lüksemburg, Galler, Cebelitarık olmak üzere, 4 ülkeden 5 takımın yer aldığı şampiyonada bir galibiyet bir beraberlik alarak A Grubunu ikinci tamamlayan Türk temsilcisi, yarın B Grubu birincisi Galler ekibi Gwent HC ile karşılaşacak.

İki takımın bir üst gruba yükseleceği şampiyonada Galler ekibi Swansea de Lüksemburg takımı HC Luxembourg ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Cebelitarık, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, Alanya'da devam ediyor - Son Dakika
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