Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor

Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor
23.05.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı'nın, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Sarıyer SK'nın başkanlığına aday olacağı iddia edildi. Mevcut başkan Salih Bayraktar'ın görevi bırakma kararı almasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ilıcalı'nın adaylığını önümüzdeki günlerde açıklayacağı da gelen haberler arasında.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Sarıyer SK'de başkan Salih Bayraktar görevi bırakma kararı aldı. Olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanan Sarıyer SK'de Acun Ilıcalı da adaylığını koyacak.

ŞAMPİYON YAPIP GÖREVİ BIRAKTI

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Salih Bayraktar, "Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak. Bu oluşumun önünü açmak için bu kararı aldım. Mevcut futbolcuların alacaklarını da sıfırlamaya çalışacağım. Bizim kadar temiz ve borçsuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"ACUN ILICALI ADAY OLACAK" İDDİASI

Sarıyer'de tüm gözler 31 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurula çevrilirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarıyer Gazetesi'nin haberine göre ünlü iş adamı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, Sarıyer Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olacak. Ilıcalı'nın önümüzdeki günlerde adaylığını açıklayacağı belirtiliyor.

İddiaların sorulması üzerine konuşan Sarıyer SK Başkanı Salih Bayraktar, Acun Ilıcalı'nın aday olup olmayacağına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Hull City ve Maribor kulüplerinin sahibi olan Acun Ilıcalı aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapıyor.

Salih Bayraktar, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • babasultan:
    kara para aklama mekanizması olarak Sarıyer SK seçildi, başarılarının devamını dilerim ..d.d 48 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Aman olmasın o kulübüde patlatır 21 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Orayıda batır. 17 0 Yanıtla
  • Lord:
    hemen Fenerbahçe'de görevi bırak git 16 0 Yanıtla
  • 1241:
    bir ara bu sarıyer kulübünün başkanı da rahmetli Adnan şenses idi Rıdvan dilmen , Erdi soy ismini hatırlayamadım fb bu kulüpten transfer etmişti bu futbolcuları 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
İsveçli köylü güzeli Türkiye’ye geldi, hayatı değişti İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama

10:59
20 gün önce anket yapıldı İşte Erdoğan’ın “Aşkım“ dediği İstanbul’da son durum
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın "Aşkım" dediği İstanbul'da son durum
09:56
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
Zeytinburnu Belediyesi, 10 bin kişinin yaşadığı sitenin bitişiğini atık sahası yaptı
09:18
KOBİ’lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
07:45
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
15:26
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
15:23
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
Mini etekli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı
15:22
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
15:11
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
34 milyonluk vurgun yapan bankacının ifadesi ortaya çıktı: Nişanlım istedi
15:02
Acun Ilıcalı’dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:57
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 11:45:30. #7.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.