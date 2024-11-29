Talisca geliyor mu? Acun'dan taraftarı üzen sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Talisca geliyor mu? Acun'dan taraftarı üzen sözler

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderson Talisca'nın transfer edileceği iddialarına yanıt verdi. Ilıcalı, şu anda "Bitti ve aldık" gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

29.11.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR SÜREÇ İSTEYEN KONULAR"

Transfere odaklandıklarını söyleyen Ilıcalı, Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığı iddialarına da açıklık getirdi. Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil.

Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı. Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız" dedi.

Son olarak maçta galibiyeti getiren Youssef En-Nesyri'nin performansına değinen Ilıcalı, "Her futbolcunun alışmak için süreye ihtiyacı var. En-Nesyri de her geçen gün alışıyor, ileriye doğru gidiyor. Az bir süre oynadı ama maçı çeviren isim oldu. Kendisini çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu isim olduğunu, ilerleyen dönemde çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Talisca geliyor mu? Acun\'dan taraftarı üzen sözler

Anderson Talisca, Acun Ilıcalı, Slavia Prag, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca geliyor mu? Acun'dan taraftarı üzen sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sanji:
    Yıllık 12 milyon alan adamı getirip KAP'a 5 milyon alacak diye bildirirsiniz 7 6 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    transferle sampiyon olunmaz.ruhla olunur. 7 0 Yanıtla
  • ahmet demir:
    sen bunu çok bwğeniyorsan bi bktan anlamıyon dwmwktir 2 metreden topu üzerine vurdu şans eseri gol oldu utanın utanın bu adamları almayı ve övmeye utanın 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:21 Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
16:04 Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
16:00 Yenidoğan davasında 9. gün: ’10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi’ Yenidoğan davasında 9. gün: '10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: Talisca geliyor mu? Acun'dan taraftarı üzen sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.