Acun Ilıcalı, Hull City\'e Süper Lig\'den bir transfer daha yaptı

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, daha önce Trabzonspor'dan Jhon Lundstram ve Enis Destan'ı takımına katmıştı. Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir transfere daha imza attı.

AKINTOLA, HULL CITY'E İMZA ATTI

Gelecek sezon mutlak başarı hedefleyen Hull City, geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu, İngiliz kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"ÇOK KOLAY BİR KARARDI"

Transferinin ardından açıklamalar yapan Akintola, "Burada olmaktan çok mutluyum, o duyguyu tarif edemem. Birkaç hafta önce kulüp bana ilgi gösterdi. Çok kolay bir karardı. Nijerya'da herkes Premier Lig'i izler. Hull daha önce Premier Lig'de oynamıştı, bu yüzden uzun zamandır bildiğim bir takımdı." ifadelerini kullandı.

10 GOLE KATKI YAPTI

Geride kalan sezonda sezon Rizespor formasıyla 36 maça çıkan Akintola, bu maçlarda 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi..