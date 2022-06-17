Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın

17.06.2022 17:42

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bayern Münih'ten ayrılması yakın olan Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Ilıcalı "Neden olmasın" notuyla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yine gündem oldu. Transfer döneminde ismi çok kez anılan Acun Ilıcalı yine çok ses getirecek bir paylaşım yaptı.

"NEDEN OLMASIN"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın üstüne yazdığı "Neden olmasın" yazısı ise başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere tüm futbol severlerde heyecan yarattı.

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Robert Lewandowski, Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın - Son Dakika


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