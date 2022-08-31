Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim

Ege'den günün 3. deprem haberi! Korkutan bir sarsıntı daha meydana geldi

Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik gibi Süper Lig'de top koşturan futbolcuları kadrosuna katan Hull City, şimdi de Trabzonspor'un yıldızının peşinde.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

61 Saat'in haberine göre, menajerler aracılığıyla Hull City ile Trabzonspor arasında bir görüşme gerçekleştirildi ve Kouassi'nin İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu transferi masaya yatırıldı.

3 GOL ATTI

Trabzonspor'un şampiyon olduğu geçen sezon takıma dahil olan Jean Kouassi, oynadığı 25 maçta 3 gol kaydetti.