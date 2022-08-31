Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik gibi Süper Lig'de top koşturan futbolcuları kadrosuna katan Hull City, şimdi de Trabzonspor'un yıldızının peşinde.
61 Saat'in haberine göre, menajerler aracılığıyla Hull City ile Trabzonspor arasında bir görüşme gerçekleştirildi ve Kouassi'nin İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu transferi masaya yatırıldı.
Trabzonspor'un şampiyon olduğu geçen sezon takıma dahil olan Jean Kouassi, oynadığı 25 maçta 3 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim - Son Dakika