Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim - Son Dakika
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Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim

31.08.2022 17:59

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig'den futbolcuları renklerine bağlamayı sürdürüyor. İngiliz ekibinin son olarak Trabzonspor forması giyen Jean Kouassi ile ilgilendiği belirtildi.

Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik gibi Süper Lig'de top koşturan futbolcuları kadrosuna katan Hull City, şimdi de Trabzonspor'un yıldızının peşinde.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

61 Saat'in haberine göre, menajerler aracılığıyla Hull City ile Trabzonspor arasında bir görüşme gerçekleştirildi ve Kouassi'nin İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu transferi masaya yatırıldı.

3 GOL ATTI

Trabzonspor'un şampiyon olduğu geçen sezon takıma dahil olan Jean Kouassi, oynadığı 25 maçta 3 gol kaydetti.

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Son Dakika Spor Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim - Son Dakika
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