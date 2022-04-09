Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip, 2 haftalık galibiyet hasretini dindirdi.

GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Hull City'ye galibiyeti getiren golü 74. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti. Bu sonucun ardından Hull City, ligde 2 maç sonra galip geldi ve puanını 44'e yükseltti. Middlesbrough ise 62 puanda kaldı. Hull City gelecek hafta sahasında Cardiff City'yi ağırlayacak. Middlesbrough ise Bournemouth ile karşılaşacak.