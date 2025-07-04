Acun Ilıcalı\'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti

Ünlü iş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'e mali istikrarsızlık endişeleri nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kötü haber geldi.

HULL CİTY'E TRANSFER YASAĞI

İngiltere Futbol Federasyonu, İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'e transfer yasağı verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Bu karara itiraz edecek Hull City, yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapmasını bekliyor.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Acun Ilıcalı, bu konu hakkında bir açıklama yaparak kulübünün mali problemleri olmadığını savundu. Acun Ilıcalı açıklamasında, "Mali sıkıntımız yok. Evet, çok fazla harcama yapıyoruz ama kulübün borçları bana ait. Bu borçları kulüpten geri istemeyeceğim." dedi.