Adana'da Valorant Turnuvası

Adana'da, Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) bünyesindeki "E-Spor Arenası" ilk e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak.

3-4-5 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Valorant Turnuvası'nda birincilik ödülü 4 bin 500, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü ise bin 500 TL olarak belirlendi. 3 Şubat Perşembe günü başlayacak turnuvanın ilk iki gününde eleme aşamaları çevrim içi, yarıfinal ve final mücadeleleri ise SEYTİM E-Spor salonunda çevrimdışı olarak gerçekleştirilecek.

Turnuvaya 16 yaşından büyük ve biri yedek 6 oyuncudan oluşan takımlar katılabilecek.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların, etkinlik tarihleri arasında, Adana il sınırları içerisinde bulunması gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvaya başvuru için SEYTİM'in 'seytim.org' adresindeki başvuru formunun doldurulması gerekiyor. - ADANA