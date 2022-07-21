Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti

21.07.2022 17:27
Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Gürcistanlı forvet oyuncusu Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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Adana Demirspor Giorgi Khabuliani'yi transfer etti Adana Demirspor Giorgi Khabuliani'yi transfer etti
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti - Son Dakika

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