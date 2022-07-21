Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani'yi kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Gürcistanlı forvet oyuncusu Khabuliani ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: AA
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