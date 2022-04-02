Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Milli takımdan döndükten sonra bir gün izin alan Yunus Akgün de çalışmalara katıldı.
Adana Demirspor yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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