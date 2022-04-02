Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

02.04.2022 20:28
Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Milli takımdan döndükten sonra bir gün izin alan Yunus Akgün de çalışmalara katıldı.

Adana Demirspor yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

YORUMLAR
500
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hatayspor, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika
20:14 Ağaç kesimi yapan 3 ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
20:01 "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık
19:58 Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
19:57 Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı
19:33 Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen Ali Koç'un hislerine tercüman oldu: Buna nasıl müsaade ettim
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 20:34:19. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement