Adana Demirspor, Osijek'i mağlup ederek tur atladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Osijek'i mağlup ederek tur atladı

Son Güncelleme: 17.08.2023 23:04

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak toplamda 7-4'lük skorla tur atladı. Maça hızlı başlayan Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın golüyle öne geçildi. Ancak Osijek'in gollerine engel olamayan Adana Demirspor, maçı kaybetse de tur atlamayı başardı. Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Genk - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak toplamda 7-4'lük skorla tur atladı.

PERDEYİ YUSUF SARI AÇTI

Maça hızlı başlayan Adana Demirspor'da 31'inci dakikada sahneye çıkan Yusuf Sarı takımını 1-0 öne geçirdi.

GERİDEN GELDİLER AMA YETMEDİ

İlk maçı Adana'da 5-1 kazanan temsilcimiz, 31. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle öne geçti. Osijek, 43. dakikada Darko Nejasmic'in golüyle eşitliği sağladı.

PENALTI OSIJEK

Osijek, 59. dakikada Mijo Caktas'ın golüyle öne geçti.Sime Grzan, 83. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Yusuf Erdoğan, 90. dakikada maçın skorunu belirledi.

RAKİP BEKLENİYOR

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Genk - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç 24 Ağustos'ta, rövanş ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Osijek'i mağlup ederek tur atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Osijek'i mağlup ederek tur atladı - Son Dakika
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