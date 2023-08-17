Adana Demirspor, Osijek'i mağlup ederek tur atladı

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Osijek'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak toplamda 7-4'lük skorla tur atladı.
Maça hızlı başlayan Adana Demirspor'da 31'inci dakikada sahneye çıkan Yusuf Sarı takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk maçı Adana'da 5-1 kazanan temsilcimiz, 31. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle öne geçti. Osijek, 43. dakikada Darko Nejasmic'in golüyle eşitliği sağladı.
Osijek, 59. dakikada Mijo Caktas'ın golüyle öne geçti.Sime Grzan, 83. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Yusuf Erdoğan, 90. dakikada maçın skorunu belirledi.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Genk - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç 24 Ağustos'ta, rövanş ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
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