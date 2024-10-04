Adana Demirspor Taraftarlarından Protesto - Son Dakika
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Adana Demirspor Taraftarlarından Protesto

Adana Demirspor Taraftarlarından Protesto

Taraftarlar, kulüp başkanı Sancak'a karşı yürüyüş düzenleyip çözüm talep ettiler.

04.10.2024 21:46
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Tredyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetimi protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, kulüp tesislerine kadar yürüdü.

Taraftarlar meşaleler yakıp Murat Sancak ve yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Tesisin önünde grup adına açıklama yapan Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, Adana Demirspor'un bir süredir çeşitli olumsuzluklarla boğuştuğunu söyledi.

Kendilerinin kavga ve kaos değil çözüm istediklerini belirten Zeybek, "Bizler Adana Demirspor'u sosyal medya üzerinde değil liyakatle seçilmiş profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini bekliyoruz. Adana Demirspor başkanlığı yapmak binlercemizin hayali, hepimiz için kutsal bir görev. Bu görevde kim varsa her zaman hakkını vermeli. Adana Demirspor Başkanlığı kutsal bir makam, göreve gelen bu görevi en iyi şekilde yapmalı. Bu asli bir görev olmalı, bu makamda olan kişi başkanlık için oturduğu koltuğun ağırlığını fark etmeli ve kimseyle sürtüşmemeli. Nispet yapmamalı, saygınlığını korumalı." diye konuştu.

Adana Demirspor taraftarının vefasını ve sabrını da uzunca bir zaman gösterdiğini dile getiren Zeybek, fakat kulüp içerisinde çalışan emekçinin dahi maaşını aylarca alamadığı bir ortamda önlerinde bir çözüm süreci göremediklerini vurguladı.

Sürekli oyalanmaktan sıkıldıklarını aktaran Zeybek şunları kaydetti:

"Bizler olayların kişiselleştirilmesini istemiyoruz. Fakat göz göre göre de camiamızın bitkisel hayatta bekletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bir haykırıştır, bu haykırış bir süre daha bu şekilde devam ederse camia olarak daha fazla sakin kalacağımızı görmekteyiz. Sürecin bir isyana dönüşmesi kimseye fayda sağlamaz. Derhal ve ivedilikle burada bulunma amacımızı hatırlatır nitelikte sayın başkana çağrımızı yeniliyoruz. ya hallet ya devret sayın Sancak."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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