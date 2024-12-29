Kulübün 84'üncü yıl dönümünü kutlamak isteyen mavi lacivertli taraftarlar, Seyhan Nehri kıyısında toplandı. Köprünün üzerinde, 'Demirspor'a sahip çık Adana' yazılı pankart açan taraftarlar, şampiyonluk tezahüratı yaptı. Meşale yakıp havai fişek patlatan taraftarlar bir süre sonra dağıldı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'un 84. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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