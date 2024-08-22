Adana Demirsporlu Futbolculara Kebap Ziyafeti - Son Dakika
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Adana Demirsporlu Futbolculara Kebap Ziyafeti

Adana Demirsporlu Futbolculara Kebap Ziyafeti

Adana Demirsporlu futbolcular, kebapçı Yaşar Aydın tarafından kebap ziyafetiyle karşılandı. Futbolcular, Aydın'ın kendi tarifi olan Boru Kebabı'nı yedi.

22.08.2024 09:45
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirsporlu futbolculara kebap ziyafeti verildi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adana Demirspor tesislerine giderek mavi-lacivertli ekibe kebap ziyafeti sundu. Futbolcular, mangal başına geçip kebap pişirdi. Daha sonra teknik ekip ve futbolcular, Aydın'ın kendi tarifi olan Boru Kebabı'nı yedi.

Antrenman sonrası bir araya gelen mavi-lacivertli futbolcular, Adana kebabı ziyafeti çekti.

Yaşar Aydın, "Adana Demirspor'umuz oyunuyla aslında lige güzel başladı. Bazı talihsizlikler sonucu 2 maçı da kaybetti. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. 3. haftadan itibaren galibiyetlerin gelecek inşallah. Bizlerinde Adanalılar olarak takımı maçlarında asla yalnız bırakmamız gerekiyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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