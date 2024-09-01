Adanaspor Başkanı Bostancı: 'Bu hikaye böyle bitmemeliydi' - Son Dakika
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Adanaspor Başkanı Bostancı: 'Bu hikaye böyle bitmemeliydi'

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Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefatı sonrası cenaze işlemleri için Manisa'ya gelen Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, 'Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacak projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi' dedi.

01.09.2024 18:01
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- Adanaspor, Souleymane Bamba'nın ölümüyle yasta

Başkan Bostancı: "Bu hikaye böyle bitmemeliydi"

MANİSA - Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefatı sonrası cenaze işlemleri için Manisa'ya gelen Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, "Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacak projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 30 Ağustos Cuma günü oynanan Manisa FK - Adanaspor maçı için Manisa'ya gelen Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba, karşılaşma öncesi rahatsızlanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu rahatsızlandığı öğrenilen Bamba burada tedavi altına alındı. Bamba doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan Adanaspor Başkanı Asil Bostancı ile birlikte Bamba'nın eşi Chloe Elizabeth Bamba ve TFF yetkilileri cenaze işlemleri için Manisa'ya geldi. Burada Bamba'nın eşiyle yapılan görüşmeler sonucu cenazenin Fransa'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Konsolosluk işlemlerinin ardından Bamba'nın cenazesi yarın Fransa'ya gönderilecek.

"Bu hikaye böyle bitmemeliydi"

Manisa'da bulunan Adanaspor Başkanı Asil Bostancı "Şu anda konuşmak çok zor. Çok acı bir olay yaşadık. Bizim için hiç beklenmedik bir şeydi. Her şeyden önce yüreği futbolla atan, futbolu çok seven, kalbi çok iyi, çok düzgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Gerçekten bizi baya etkiledi, takımı da çok etkiledi. Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacak, projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi. Çok üzüldük. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Şimdi evrakları bekliyoruz. Büyük bir ihtimal yarın yetişecek, federasyonla da görüştük. Fransa'ya cenazeyi nakledeceğiz. İnşallah, Allah izin verirse ben de gideceğim zaten. Tedavisini oluyordu ama işte kan değerleri düşük oldu. Maç sabahı hastaneye kaldırdık, konuşamıyorum, diyecek bir şey de bulamıyorum. Ateşlendi, kusma olmuş. O şekilde hastaneye kaldırıldı" dedi.

Adanaspor Başkanı Bostancı: \'Bu hikaye böyle bitmemeliydi\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor Başkanı Bostancı: 'Bu hikaye böyle bitmemeliydi' - Son Dakika

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