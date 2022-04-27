Adanaspor Boluspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'a 4-1'lik skorla mağlup olan Adanaspor, 1 Mayıs Pazar günü evinde Boluspor ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlı ekip maçın hazırlıklarına tesislerde Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar yönetiminde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA