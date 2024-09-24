Adanaspor, Ciccolini ile yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bamba'nın vefatının ardından ekibinde yer alan Ciccolini'nin teknik sorumlu olarak göreve getirildiği anımsatılarak, "François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.