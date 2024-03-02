Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çotanak Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketiyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Adanasporumuz, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını, Çotanak Spor Kompleksinde tamamladı" denildi. - ADANA
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK-Eyüpspor maçında teknik direktör Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet eden cisimler sonrası ortalık karıştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından sinkaflı küfürler savurduğu ve o anlarda hayli sinirlendiği görüldü.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hatayspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, takımların küme düşme potasında olduğu maçlarda zorluk çıkarabileceğini belirterek, Fenerbahçe'nin akıllı oynayarak maçı kazandığını ve şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndüğünü söyledi. Baki ayrıca, hakem performansları ve rakip takımın başkanıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, iyi oynayarak kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise kritik bir maçı kaybettiklerini ve ligde kalma mücadelesine devam edeceklerini söyledi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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