Adanaspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Adanaspor-Manisa FK maçının ardından

06.03.2022 17:10
Adanaspor-Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, iyi mücadele ettiklerini belirterek, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, iyi mücadele ettiklerini belirterek, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftar desteğini sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Oyuncuların maça iyi hazırlandığını dile getiren Karafırtınalar, "Alttaki takımların da kazandığı haftada maç daha da önem kazandı bizim için. Yani geleceğimiz ve hedef koyma adına çok ciddi bir maçtı. Çok iyi mücadele ettik. Zor bir maç olacağını çok iyi biliyorduk ama iyi karşılık verdik, pozisyon vermedik. 3 puan aldık, çok sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, kendilerini son dakikaya kadar destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Sait Karafırtınalar: 'Pozisyon bile vermedik' Sait Karafırtınalar: 'Pozisyon bile vermedik' Son dakika haberleri: Turgay Altay: 'İş kazası yaşadık' Son dakika haberleri: Turgay Altay: 'İş kazası yaşadık'

Sait Karafırtınalar, Adanaspor, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Putin'in barış için tek bir şartı var! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladı: Taleplerimiz karşılanmalı
17:07 THY, Ukrayna seferlerini 21 Mart tarihine kadar iptal etti
16:41 Freni boşalan vinç şarampole yuvarlandı, sürücüsü araçta sıkışıp kaldı!
16:40 Tarlada patpat devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
16:39 Ahmet Hakan'ın "Oyunculuğundan nefret ediyorum" dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 17:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Adanaspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement