Adanaspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, iyi mücadele ettiklerini belirterek, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftar desteğini sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Oyuncuların maça iyi hazırlandığını dile getiren Karafırtınalar, "Alttaki takımların da kazandığı haftada maç daha da önem kazandı bizim için. Yani geleceğimiz ve hedef koyma adına çok ciddi bir maçtı. Çok iyi mücadele ettik. Zor bir maç olacağını çok iyi biliyorduk ama iyi karşılık verdik, pozisyon vermedik. 3 puan aldık, çok sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, kendilerini son dakikaya kadar destekleyen taraftarlara teşekkür etti.